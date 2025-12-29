- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
21 (91.30%)
損失トレード:
2 (8.70%)
ベストトレード:
78.24 USD
最悪のトレード:
-186.64 USD
総利益:
596.55 USD (382 927 pips)
総損失:
-278.32 USD (46 383 pips)
最大連続の勝ち:
14 (391.26 USD)
最大連続利益:
391.26 USD (14)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
12 (52.17%)
短いトレード:
11 (47.83%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
13.84 USD
平均利益:
28.41 USD
平均損失:
-139.16 USD
最大連続の負け:
1 (-186.64 USD)
最大連続損失:
-186.64 USD (1)
月間成長:
15.20%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
73.03 USD
最大の:
239.61 USD (10.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.60% (239.61 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|337
|XAUUSDm
|-19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|337K
|XAUUSDm
|-247
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +78.24 USD
最悪のトレード: -187 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +391.26 USD
最大連続損失: -186.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
