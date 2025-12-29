- 成长
交易:
21
盈利交易:
19 (90.47%)
亏损交易:
2 (9.52%)
最好交易:
78.24 USD
最差交易:
-186.64 USD
毛利:
593.12 USD (379 503 pips)
毛利亏损:
-278.32 USD (46 383 pips)
最大连续赢利:
12 (387.83 USD)
最大连续盈利:
387.83 USD (12)
夏普比率:
0.28
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
1.31
长期交易:
11 (52.38%)
短期交易:
10 (47.62%)
利润因子:
2.13
预期回报:
14.99 USD
平均利润:
31.22 USD
平均损失:
-139.16 USD
最大连续失误:
1 (-186.64 USD)
最大连续亏损:
-186.64 USD (1)
每月增长:
15.04%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
73.03 USD
最大值:
239.61 USD (10.60%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|337
|XAUUSDm
|-22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|337K
|XAUUSDm
|-3.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +78.24 USD
最差交易: -187 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +387.83 USD
最大连续亏损: -186.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
