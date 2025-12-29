- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
21 (91.30%)
Loss Trade:
2 (8.70%)
Best Trade:
78.24 USD
Worst Trade:
-186.64 USD
Profitto lordo:
596.55 USD (382 927 pips)
Perdita lorda:
-278.32 USD (46 383 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (391.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391.26 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
13.84 USD
Profitto medio:
28.41 USD
Perdita media:
-139.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-186.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-186.64 USD (1)
Crescita mensile:
15.20%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.03 USD
Massimale:
239.61 USD (10.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.60% (239.61 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|14
|XAUUSDm
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|337
|XAUUSDm
|-19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|337K
|XAUUSDm
|-247
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.24 USD
Worst Trade: -187 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +391.26 USD
Massima perdita consecutiva: -186.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
