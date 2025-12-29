- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
26 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (29.73%)
En iyi işlem:
7.67 USD
En kötü işlem:
-2.37 USD
Brüt kâr:
50.21 USD (2 996 pips)
Brüt zarar:
-12.07 USD (975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (20.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.22 USD (10)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.37%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
21 (56.76%)
Satış işlemleri:
16 (43.24%)
Kâr faktörü:
4.16
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-1.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.29 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.29 USD (0.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.93% (8.29 USD)
Varlığa göre:
8.42% (73.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|13
|NZDCHF
|4
|USDCAD
|2
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|-1
|USDCAD
|4
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|623
|NZDCAD
|1K
|NZDCHF
|-79
|USDCAD
|325
|EURUSD
|159
|AUDNZD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.67 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 109
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.68 × 41
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Pepperstone-Demo01
|0.91 × 23
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2164
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
İnceleme yok
