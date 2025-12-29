SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CopyTrade 1
Man Lung Cheung

CopyTrade 1

Man Lung Cheung
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
Pepperstone-Edge01
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
26 (70.27%)
Negociações com perda:
11 (29.73%)
Melhor negociação:
7.67 USD
Pior negociação:
-2.37 USD
Lucro bruto:
50.21 USD (2 996 pips)
Perda bruta:
-12.07 USD (975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (20.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.22 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
90.83%
Depósito máximo carregado:
8.37%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
4.60
Negociações longas:
21 (56.76%)
Negociações curtas:
16 (43.24%)
Fator de lucro:
4.16
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
1.93 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.29 USD (4)
Crescimento mensal:
4.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.29 USD (0.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.93% (8.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.42% (73.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 15
NZDCAD 13
NZDCHF 4
USDCAD 2
EURUSD 2
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 12
NZDCAD 21
NZDCHF -1
USDCAD 4
EURUSD 2
AUDNZD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 623
NZDCAD 1K
NZDCHF -79
USDCAD 325
EURUSD 159
AUDNZD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.67 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +20.22 USD
Máxima perda consecutiva: -8.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 109
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.68 × 41
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Pepperstone-Demo01
0.91 × 23
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2164
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
178 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.30 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CopyTrade 1
30 USD por mês
5%
0
0
USD
886
USD
1
100%
37
70%
91%
4.15
1.03
USD
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.