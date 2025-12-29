- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
26 (70.27%)
損失トレード:
11 (29.73%)
ベストトレード:
7.67 USD
最悪のトレード:
-2.37 USD
総利益:
50.21 USD (2 996 pips)
総損失:
-12.07 USD (975 pips)
最大連続の勝ち:
10 (20.22 USD)
最大連続利益:
20.22 USD (10)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
90.83%
最大入金額:
8.37%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
4.60
長いトレード:
21 (56.76%)
短いトレード:
16 (43.24%)
プロフィットファクター:
4.16
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
1.93 USD
平均損失:
-1.10 USD
最大連続の負け:
4 (-8.29 USD)
最大連続損失:
-8.29 USD (4)
月間成長:
4.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.29 USD (0.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.93% (8.29 USD)
エクイティによる:
8.42% (73.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|13
|NZDCHF
|4
|USDCAD
|2
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|-1
|USDCAD
|4
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|623
|NZDCAD
|1K
|NZDCHF
|-79
|USDCAD
|325
|EURUSD
|159
|AUDNZD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.67 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +20.22 USD
最大連続損失: -8.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 109
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.68 × 41
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Pepperstone-Demo01
|0.91 × 23
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2164
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
