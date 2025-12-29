- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
26 (70.27%)
Transacciones Irrentables:
11 (29.73%)
Mejor transacción:
7.67 USD
Peor transacción:
-2.37 USD
Beneficio Bruto:
50.21 USD (2 996 pips)
Pérdidas Brutas:
-12.07 USD (975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (20.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.22 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
89.68%
Carga máxima del depósito:
8.37%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
4.60
Transacciones Largas:
21 (56.76%)
Transacciones Cortas:
16 (43.24%)
Factor de Beneficio:
4.16
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
1.93 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.29 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.29 USD (0.93%)
Reducción relativa:
De balance:
0.93% (8.29 USD)
De fondos:
8.42% (73.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|13
|NZDCHF
|4
|USDCAD
|2
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|-1
|USDCAD
|4
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|623
|NZDCAD
|1K
|NZDCHF
|-79
|USDCAD
|325
|EURUSD
|159
|AUDNZD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.67 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +20.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 109
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.68 × 41
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Pepperstone-Demo01
|0.91 × 23
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2164
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
otros 178...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
886
USD
USD
1
100%
37
70%
90%
4.15
1.03
USD
USD
8%
1:500