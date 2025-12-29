- 成长
交易:
37
盈利交易:
26 (70.27%)
亏损交易:
11 (29.73%)
最好交易:
7.67 USD
最差交易:
-2.37 USD
毛利:
50.21 USD (2 996 pips)
毛利亏损:
-12.07 USD (975 pips)
最大连续赢利:
10 (20.22 USD)
最大连续盈利:
20.22 USD (10)
夏普比率:
0.52
交易活动:
89.68%
最大入金加载:
8.37%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
14 小时
采收率:
4.60
长期交易:
21 (56.76%)
短期交易:
16 (43.24%)
利润因子:
4.16
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
1.93 USD
平均损失:
-1.10 USD
最大连续失误:
4 (-8.29 USD)
最大连续亏损:
-8.29 USD (4)
每月增长:
4.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.29 USD (0.93%)
相对跌幅:
结余:
0.93% (8.29 USD)
净值:
8.42% (73.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|13
|NZDCHF
|4
|USDCAD
|2
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|-1
|USDCAD
|4
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|623
|NZDCAD
|1K
|NZDCHF
|-79
|USDCAD
|325
|EURUSD
|159
|AUDNZD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.67 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +20.22 USD
最大连续亏损: -8.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 109
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.68 × 41
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Pepperstone-Demo01
|0.91 × 23
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2164
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
