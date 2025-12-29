- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
26 (70.27%)
Убыточных трейдов:
11 (29.73%)
Лучший трейд:
7.67 USD
Худший трейд:
-2.37 USD
Общая прибыль:
50.21 USD (2 996 pips)
Общий убыток:
-12.07 USD (975 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (20.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.22 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
88.57%
Макс. загрузка депозита:
8.37%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
4.60
Длинных трейдов:
21 (56.76%)
Коротких трейдов:
16 (43.24%)
Профит фактор:
4.16
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.29 USD (4)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.29 USD (0.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.93% (8.29 USD)
По эквити:
8.42% (73.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|13
|NZDCHF
|4
|USDCAD
|2
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|-1
|USDCAD
|4
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|623
|NZDCAD
|1K
|NZDCHF
|-79
|USDCAD
|325
|EURUSD
|159
|AUDNZD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.67 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +20.22 USD
Макс. убыток в серии: -8.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 109
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.68 × 41
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Pepperstone-Demo01
|0.91 × 23
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2164
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.51 × 39
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
Нет отзывов
