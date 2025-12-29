СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CopyTrade 1
Man Lung Cheung

CopyTrade 1

Man Lung Cheung
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Pepperstone-Edge01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
26 (70.27%)
Убыточных трейдов:
11 (29.73%)
Лучший трейд:
7.67 USD
Худший трейд:
-2.37 USD
Общая прибыль:
50.21 USD (2 996 pips)
Общий убыток:
-12.07 USD (975 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (20.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.22 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
88.57%
Макс. загрузка депозита:
8.37%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
4.60
Длинных трейдов:
21 (56.76%)
Коротких трейдов:
16 (43.24%)
Профит фактор:
4.16
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.29 USD (4)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.29 USD (0.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.93% (8.29 USD)
По эквити:
8.42% (73.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 15
NZDCAD 13
NZDCHF 4
USDCAD 2
EURUSD 2
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 12
NZDCAD 21
NZDCHF -1
USDCAD 4
EURUSD 2
AUDNZD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 623
NZDCAD 1K
NZDCHF -79
USDCAD 325
EURUSD 159
AUDNZD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.67 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +20.22 USD
Макс. убыток в серии: -8.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 109
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.68 × 41
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Pepperstone-Demo01
0.91 × 23
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2164
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
ATCBrokersLiq1-Live
1.51 × 39
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
еще 178...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.30 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CopyTrade 1
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
886
USD
1
100%
37
70%
89%
4.15
1.03
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.