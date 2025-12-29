SinyallerBölümler
Nguyen An Nguyen

A7269068

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 339
Kârla kapanan işlemler:
936 (69.90%)
Zararla kapanan işlemler:
403 (30.10%)
En iyi işlem:
223.01 USD
En kötü işlem:
-410.42 USD
Brüt kâr:
16 803.23 USD (508 639 pips)
Brüt zarar:
-17 759.31 USD (96 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (735.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
774.35 USD (21)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
362 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
611 (45.63%)
Satış işlemleri:
728 (54.37%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.71 USD
Ortalama kâr:
17.95 USD
Ortalama zarar:
-44.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-205.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 160.01 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 716.83 USD
Maksimum:
2 812.27 USD (13.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.23% (2 569.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 413
USDJPY 334
EURCAD 120
GBPCAD 106
EURUSD 96
EURCHF 46
EURAUD 36
USDCHF 28
NZDUSD 24
EURNZD 20
EURSGD 18
GBPAUD 17
GBPCHF 16
AUDNZD 16
AUDUSD 9
USDCAD 6
AUDCHF 6
AUDJPY 5
EURGBP 5
CHFJPY 4
AUDCAD 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -771
USDJPY 316
EURCAD 445
GBPCAD -2K
EURUSD 686
EURCHF -578
EURAUD 509
USDCHF 162
NZDUSD -70
EURNZD 173
EURSGD -750
GBPAUD -66
GBPCHF 310
AUDNZD 85
AUDUSD -37
USDCAD 106
AUDCHF 131
AUDJPY -50
EURGBP 38
CHFJPY 48
AUDCAD 31
XAUUSD -137
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4.3K
USDJPY 5.7K
EURCAD 2.8K
GBPCAD -4.6K
EURUSD 4.9K
EURCHF -2K
EURAUD 2.2K
USDCHF 360
NZDUSD -68
EURNZD 1.4K
EURSGD -1.1K
GBPAUD -147
GBPCHF 1.2K
AUDNZD 693
AUDUSD 23
USDCAD 222
AUDCHF 185
AUDJPY -201
EURGBP 157
CHFJPY 353
AUDCAD 205
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.8K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 231
BTCUSD 331K
XTIUSD 215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +223.01 USD
En kötü işlem: -410 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +735.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
155 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
