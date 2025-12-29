시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / A7269068
Nguyen An Nguyen

A7269068

Nguyen An Nguyen
0 리뷰
66
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 348
이익 거래:
945 (70.10%)
손실 거래:
403 (29.90%)
최고의 거래:
223.01 USD
최악의 거래:
-410.42 USD
총 수익:
16 922.46 USD (509 332 pips)
총 손실:
-17 765.45 USD (96 078 pips)
연속 최대 이익:
40 (735.23 USD)
연속 최대 이익:
774.35 USD (21)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
0.08%
최대 입금량:
10.50%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
618 (45.85%)
숏(주식차입매도):
730 (54.15%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.63 USD
평균 이익:
17.91 USD
평균 손실:
-44.08 USD
연속 최대 손실:
7 (-205.71 USD)
연속 최대 손실:
-1 160.01 USD (5)
월별 성장률:
6.57%
연간 예측:
79.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 716.83 USD
최대한의:
2 812.27 USD (13.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.23% (2 569.26 USD)
자본금별:
0.12% (2.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 414
USDJPY 334
EURCAD 120
GBPCAD 106
EURUSD 96
EURCHF 46
EURAUD 38
USDCHF 28
NZDUSD 24
EURNZD 22
GBPAUD 19
EURSGD 18
GBPCHF 16
AUDNZD 16
AUDUSD 11
USDCAD 6
AUDCHF 6
AUDJPY 5
EURGBP 5
CHFJPY 4
AUDCAD 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -738
USDJPY 316
EURCAD 445
GBPCAD -2K
EURUSD 686
EURCHF -578
EURAUD 525
USDCHF 162
NZDUSD -70
EURNZD 182
GBPAUD -49
EURSGD -750
GBPCHF 310
AUDNZD 85
AUDUSD 2
USDCAD 106
AUDCHF 131
AUDJPY -50
EURGBP 38
CHFJPY 48
AUDCAD 31
XAUUSD -137
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -4.2K
USDJPY 5.7K
EURCAD 2.8K
GBPCAD -4.6K
EURUSD 4.9K
EURCHF -2K
EURAUD 2.4K
USDCHF 360
NZDUSD -68
EURNZD 1.5K
GBPAUD 49
EURSGD -1.1K
GBPCHF 1.2K
AUDNZD 693
AUDUSD 185
USDCAD 222
AUDCHF 185
AUDJPY -201
EURGBP 157
CHFJPY 353
AUDCAD 205
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.8K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 231
BTCUSD 331K
XTIUSD 215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +223.01 USD
최악의 거래: -410 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +735.23 USD
연속 최대 손실: -205.71 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 277
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
157 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 13.67% of days out of the 461 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
A7269068
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
2K
USD
66
100%
1 348
70%
0%
0.95
-0.63
USD
14%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.