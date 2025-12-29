- 자본
- 축소
트레이드:
1 348
이익 거래:
945 (70.10%)
손실 거래:
403 (29.90%)
최고의 거래:
223.01 USD
최악의 거래:
-410.42 USD
총 수익:
16 922.46 USD (509 332 pips)
총 손실:
-17 765.45 USD (96 078 pips)
연속 최대 이익:
40 (735.23 USD)
연속 최대 이익:
774.35 USD (21)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
0.08%
최대 입금량:
10.50%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
618 (45.85%)
숏(주식차입매도):
730 (54.15%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.63 USD
평균 이익:
17.91 USD
평균 손실:
-44.08 USD
연속 최대 손실:
7 (-205.71 USD)
연속 최대 손실:
-1 160.01 USD (5)
월별 성장률:
6.57%
연간 예측:
79.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 716.83 USD
최대한의:
2 812.27 USD (13.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.23% (2 569.26 USD)
자본금별:
0.12% (2.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|414
|USDJPY
|334
|EURCAD
|120
|GBPCAD
|106
|EURUSD
|96
|EURCHF
|46
|EURAUD
|38
|USDCHF
|28
|NZDUSD
|24
|EURNZD
|22
|GBPAUD
|19
|EURSGD
|18
|GBPCHF
|16
|AUDNZD
|16
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|6
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|5
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|GBPNZD
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-738
|USDJPY
|316
|EURCAD
|445
|GBPCAD
|-2K
|EURUSD
|686
|EURCHF
|-578
|EURAUD
|525
|USDCHF
|162
|NZDUSD
|-70
|EURNZD
|182
|GBPAUD
|-49
|EURSGD
|-750
|GBPCHF
|310
|AUDNZD
|85
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|106
|AUDCHF
|131
|AUDJPY
|-50
|EURGBP
|38
|CHFJPY
|48
|AUDCAD
|31
|XAUUSD
|-137
|NZDCHF
|-5
|USTEC
|14
|GBPNZD
|15
|JP225
|99
|GBPJPY
|17
|BTCUSD
|99
|XTIUSD
|223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-4.2K
|USDJPY
|5.7K
|EURCAD
|2.8K
|GBPCAD
|-4.6K
|EURUSD
|4.9K
|EURCHF
|-2K
|EURAUD
|2.4K
|USDCHF
|360
|NZDUSD
|-68
|EURNZD
|1.5K
|GBPAUD
|49
|EURSGD
|-1.1K
|GBPCHF
|1.2K
|AUDNZD
|693
|AUDUSD
|185
|USDCAD
|222
|AUDCHF
|185
|AUDJPY
|-201
|EURGBP
|157
|CHFJPY
|353
|AUDCAD
|205
|XAUUSD
|-2.9K
|NZDCHF
|14
|USTEC
|5.8K
|GBPNZD
|116
|JP225
|70K
|GBPJPY
|231
|BTCUSD
|331K
|XTIUSD
|215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +223.01 USD
최악의 거래: -410 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +735.23 USD
연속 최대 손실: -205.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10620
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5681
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
