Nguyen An Nguyen

A7269068

Nguyen An Nguyen
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 339
Transacciones Rentables:
936 (69.90%)
Transacciones Irrentables:
403 (30.10%)
Mejor transacción:
223.01 USD
Peor transacción:
-410.42 USD
Beneficio Bruto:
16 803.23 USD (508 639 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 759.31 USD (96 078 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (735.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
774.35 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
362 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
611 (45.63%)
Transacciones Cortas:
728 (54.37%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.71 USD
Beneficio medio:
17.95 USD
Pérdidas medias:
-44.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-205.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 160.01 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 716.83 USD
Máxima:
2 812.27 USD (13.33%)
Reducción relativa:
De balance:
14.23% (2 569.26 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 413
USDJPY 334
EURCAD 120
GBPCAD 106
EURUSD 96
EURCHF 46
EURAUD 36
USDCHF 28
NZDUSD 24
EURNZD 20
EURSGD 18
GBPAUD 17
GBPCHF 16
AUDNZD 16
AUDUSD 9
USDCAD 6
AUDCHF 6
AUDJPY 5
EURGBP 5
CHFJPY 4
AUDCAD 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -771
USDJPY 316
EURCAD 445
GBPCAD -2K
EURUSD 686
EURCHF -578
EURAUD 509
USDCHF 162
NZDUSD -70
EURNZD 173
EURSGD -750
GBPAUD -66
GBPCHF 310
AUDNZD 85
AUDUSD -37
USDCAD 106
AUDCHF 131
AUDJPY -50
EURGBP 38
CHFJPY 48
AUDCAD 31
XAUUSD -137
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -4.3K
USDJPY 5.7K
EURCAD 2.8K
GBPCAD -4.6K
EURUSD 4.9K
EURCHF -2K
EURAUD 2.2K
USDCHF 360
NZDUSD -68
EURNZD 1.4K
EURSGD -1.1K
GBPAUD -147
GBPCHF 1.2K
AUDNZD 693
AUDUSD 23
USDCAD 222
AUDCHF 185
AUDJPY -201
EURGBP 157
CHFJPY 353
AUDCAD 205
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.8K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 231
BTCUSD 331K
XTIUSD 215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
No hay comentarios
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
