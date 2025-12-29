SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / A7269068
Nguyen An Nguyen

A7269068

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 339
Profit Trade:
936 (69.90%)
Loss Trade:
403 (30.10%)
Best Trade:
223.01 USD
Worst Trade:
-410.42 USD
Profitto lordo:
16 803.23 USD (508 639 pips)
Perdita lorda:
-17 759.31 USD (96 078 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (735.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
774.35 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
362 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
611 (45.63%)
Short Trade:
728 (54.37%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
17.95 USD
Perdita media:
-44.07 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-205.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 160.01 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 716.83 USD
Massimale:
2 812.27 USD (13.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.23% (2 569.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 413
USDJPY 334
EURCAD 120
GBPCAD 106
EURUSD 96
EURCHF 46
EURAUD 36
USDCHF 28
NZDUSD 24
EURNZD 20
EURSGD 18
GBPAUD 17
GBPCHF 16
AUDNZD 16
AUDUSD 9
USDCAD 6
AUDCHF 6
AUDJPY 5
EURGBP 5
CHFJPY 4
AUDCAD 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -771
USDJPY 316
EURCAD 445
GBPCAD -2K
EURUSD 686
EURCHF -578
EURAUD 509
USDCHF 162
NZDUSD -70
EURNZD 173
EURSGD -750
GBPAUD -66
GBPCHF 310
AUDNZD 85
AUDUSD -37
USDCAD 106
AUDCHF 131
AUDJPY -50
EURGBP 38
CHFJPY 48
AUDCAD 31
XAUUSD -137
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -4.3K
USDJPY 5.7K
EURCAD 2.8K
GBPCAD -4.6K
EURUSD 4.9K
EURCHF -2K
EURAUD 2.2K
USDCHF 360
NZDUSD -68
EURNZD 1.4K
EURSGD -1.1K
GBPAUD -147
GBPCHF 1.2K
AUDNZD 693
AUDUSD 23
USDCAD 222
AUDCHF 185
AUDJPY -201
EURGBP 157
CHFJPY 353
AUDCAD 205
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.8K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 231
BTCUSD 331K
XTIUSD 215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +223.01 USD
Worst Trade: -410 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +735.23 USD
Massima perdita consecutiva: -205.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
155 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati