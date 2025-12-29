シグナルセクション
Nguyen An Nguyen

A7269068

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
14週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 339
利益トレード:
936 (69.90%)
損失トレード:
403 (30.10%)
ベストトレード:
223.01 USD
最悪のトレード:
-410.42 USD
総利益:
16 803.23 USD (508 639 pips)
総損失:
-17 759.31 USD (96 078 pips)
最大連続の勝ち:
40 (735.23 USD)
最大連続利益:
774.35 USD (21)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
362 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
611 (45.63%)
短いトレード:
728 (54.37%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.71 USD
平均利益:
17.95 USD
平均損失:
-44.07 USD
最大連続の負け:
7 (-205.71 USD)
最大連続損失:
-1 160.01 USD (5)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 716.83 USD
最大の:
2 812.27 USD (13.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.23% (2 569.26 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 413
USDJPY 334
EURCAD 120
GBPCAD 106
EURUSD 96
EURCHF 46
EURAUD 36
USDCHF 28
NZDUSD 24
EURNZD 20
EURSGD 18
GBPAUD 17
GBPCHF 16
AUDNZD 16
AUDUSD 9
USDCAD 6
AUDCHF 6
AUDJPY 5
EURGBP 5
CHFJPY 4
AUDCAD 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -771
USDJPY 316
EURCAD 445
GBPCAD -2K
EURUSD 686
EURCHF -578
EURAUD 509
USDCHF 162
NZDUSD -70
EURNZD 173
EURSGD -750
GBPAUD -66
GBPCHF 310
AUDNZD 85
AUDUSD -37
USDCAD 106
AUDCHF 131
AUDJPY -50
EURGBP 38
CHFJPY 48
AUDCAD 31
XAUUSD -137
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -4.3K
USDJPY 5.7K
EURCAD 2.8K
GBPCAD -4.6K
EURUSD 4.9K
EURCHF -2K
EURAUD 2.2K
USDCHF 360
NZDUSD -68
EURNZD 1.4K
EURSGD -1.1K
GBPAUD -147
GBPCHF 1.2K
AUDNZD 693
AUDUSD 23
USDCAD 222
AUDCHF 185
AUDJPY -201
EURGBP 157
CHFJPY 353
AUDCAD 205
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.8K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 231
BTCUSD 331K
XTIUSD 215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +223.01 USD
最悪のトレード: -410 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +735.23 USD
最大連続損失: -205.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
レビューなし
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
