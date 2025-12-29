- Wachstum
Trades insgesamt:
1 339
Gewinntrades:
936 (69.90%)
Verlusttrades:
403 (30.10%)
Bester Trade:
223.01 USD
Schlechtester Trade:
-410.42 USD
Bruttoprofit:
16 803.23 USD (508 639 pips)
Bruttoverlust:
-17 759.31 USD (96 078 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (735.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
774.35 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
362 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
611 (45.63%)
Short-Positionen:
728 (54.37%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-205.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 160.01 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 716.83 USD
Maximaler:
2 812.27 USD (13.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.23% (2 569.26 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|413
|USDJPY
|334
|EURCAD
|120
|GBPCAD
|106
|EURUSD
|96
|EURCHF
|46
|EURAUD
|36
|USDCHF
|28
|NZDUSD
|24
|EURNZD
|20
|EURSGD
|18
|GBPAUD
|17
|GBPCHF
|16
|AUDNZD
|16
|AUDUSD
|9
|USDCAD
|6
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|5
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|GBPNZD
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-771
|USDJPY
|316
|EURCAD
|445
|GBPCAD
|-2K
|EURUSD
|686
|EURCHF
|-578
|EURAUD
|509
|USDCHF
|162
|NZDUSD
|-70
|EURNZD
|173
|EURSGD
|-750
|GBPAUD
|-66
|GBPCHF
|310
|AUDNZD
|85
|AUDUSD
|-37
|USDCAD
|106
|AUDCHF
|131
|AUDJPY
|-50
|EURGBP
|38
|CHFJPY
|48
|AUDCAD
|31
|XAUUSD
|-137
|NZDCHF
|-5
|USTEC
|14
|GBPNZD
|15
|JP225
|99
|GBPJPY
|17
|BTCUSD
|99
|XTIUSD
|223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-4.3K
|USDJPY
|5.7K
|EURCAD
|2.8K
|GBPCAD
|-4.6K
|EURUSD
|4.9K
|EURCHF
|-2K
|EURAUD
|2.2K
|USDCHF
|360
|NZDUSD
|-68
|EURNZD
|1.4K
|EURSGD
|-1.1K
|GBPAUD
|-147
|GBPCHF
|1.2K
|AUDNZD
|693
|AUDUSD
|23
|USDCAD
|222
|AUDCHF
|185
|AUDJPY
|-201
|EURGBP
|157
|CHFJPY
|353
|AUDCAD
|205
|XAUUSD
|-2.9K
|NZDCHF
|14
|USTEC
|5.8K
|GBPNZD
|116
|JP225
|70K
|GBPJPY
|231
|BTCUSD
|331K
|XTIUSD
|215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +223.01 USD
Schlechtester Trade: -410 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +735.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -205.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
EverestCM-Live
|0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
Earnex-Trade
|0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
VTMarkets-Live
|0.68 × 236
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
