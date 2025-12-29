SignauxSections
Nguyen An Nguyen

A7269068

Nguyen An Nguyen
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 339
Bénéfice trades:
936 (69.90%)
Perte trades:
403 (30.10%)
Meilleure transaction:
223.01 USD
Pire transaction:
-410.42 USD
Bénéfice brut:
16 803.23 USD (508 639 pips)
Perte brute:
-17 759.31 USD (96 078 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (735.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
774.35 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
362 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
611 (45.63%)
Courts trades:
728 (54.37%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.71 USD
Bénéfice moyen:
17.95 USD
Perte moyenne:
-44.07 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-205.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 160.01 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 716.83 USD
Maximal:
2 812.27 USD (13.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.23% (2 569.26 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 413
USDJPY 334
EURCAD 120
GBPCAD 106
EURUSD 96
EURCHF 46
EURAUD 36
USDCHF 28
NZDUSD 24
EURNZD 20
EURSGD 18
GBPAUD 17
GBPCHF 16
AUDNZD 16
AUDUSD 9
USDCAD 6
AUDCHF 6
AUDJPY 5
EURGBP 5
CHFJPY 4
AUDCAD 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -771
USDJPY 316
EURCAD 445
GBPCAD -2K
EURUSD 686
EURCHF -578
EURAUD 509
USDCHF 162
NZDUSD -70
EURNZD 173
EURSGD -750
GBPAUD -66
GBPCHF 310
AUDNZD 85
AUDUSD -37
USDCAD 106
AUDCHF 131
AUDJPY -50
EURGBP 38
CHFJPY 48
AUDCAD 31
XAUUSD -137
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -4.3K
USDJPY 5.7K
EURCAD 2.8K
GBPCAD -4.6K
EURUSD 4.9K
EURCHF -2K
EURAUD 2.2K
USDCHF 360
NZDUSD -68
EURNZD 1.4K
EURSGD -1.1K
GBPAUD -147
GBPCHF 1.2K
AUDNZD 693
AUDUSD 23
USDCAD 222
AUDCHF 185
AUDJPY -201
EURGBP 157
CHFJPY 353
AUDCAD 205
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.8K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 231
BTCUSD 331K
XTIUSD 215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +223.01 USD
Pire transaction: -410 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +735.23 USD
Perte consécutive maximale: -205.71 USD

Aucun avis
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
