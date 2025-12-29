SignalsSections
Nguyen An Nguyen

A7269068

Nguyen An Nguyen
0 reviews
14 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 339
Profit Trades:
936 (69.90%)
Loss Trades:
403 (30.10%)
Best trade:
223.01 USD
Worst trade:
-410.42 USD
Gross Profit:
16 803.23 USD (508 639 pips)
Gross Loss:
-17 759.31 USD (96 078 pips)
Maximum consecutive wins:
40 (735.23 USD)
Maximal consecutive profit:
774.35 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
362 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
13 hours
Recovery Factor:
-0.34
Long Trades:
611 (45.63%)
Short Trades:
728 (54.37%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-0.71 USD
Average Profit:
17.95 USD
Average Loss:
-44.07 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-205.71 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 160.01 USD (5)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 716.83 USD
Maximal:
2 812.27 USD (13.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
14.23% (2 569.26 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 413
USDJPY 334
EURCAD 120
GBPCAD 106
EURUSD 96
EURCHF 46
EURAUD 36
USDCHF 28
NZDUSD 24
EURNZD 20
EURSGD 18
GBPAUD 17
GBPCHF 16
AUDNZD 16
AUDUSD 9
USDCAD 6
AUDCHF 6
AUDJPY 5
EURGBP 5
CHFJPY 4
AUDCAD 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -771
USDJPY 316
EURCAD 445
GBPCAD -2K
EURUSD 686
EURCHF -578
EURAUD 509
USDCHF 162
NZDUSD -70
EURNZD 173
EURSGD -750
GBPAUD -66
GBPCHF 310
AUDNZD 85
AUDUSD -37
USDCAD 106
AUDCHF 131
AUDJPY -50
EURGBP 38
CHFJPY 48
AUDCAD 31
XAUUSD -137
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 223
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -4.3K
USDJPY 5.7K
EURCAD 2.8K
GBPCAD -4.6K
EURUSD 4.9K
EURCHF -2K
EURAUD 2.2K
USDCHF 360
NZDUSD -68
EURNZD 1.4K
EURSGD -1.1K
GBPAUD -147
GBPCHF 1.2K
AUDNZD 693
AUDUSD 23
USDCAD 222
AUDCHF 185
AUDJPY -201
EURGBP 157
CHFJPY 353
AUDCAD 205
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.8K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 231
BTCUSD 331K
XTIUSD 215
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +223.01 USD
Worst trade: -410 USD
Maximum consecutive wins: 21
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +735.23 USD
Maximal consecutive loss: -205.71 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
155 more...
No reviews
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
