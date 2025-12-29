- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (66.67%)
En iyi işlem:
33.70 USD
En kötü işlem:
-33.84 USD
Brüt kâr:
52.50 USD (713 pips)
Brüt zarar:
-156.08 USD (1 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (45.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.30 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.45
Alım-satım etkinliği:
59.38%
Maks. mevduat yükü:
92.02%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
1 (6.67%)
Satış işlemleri:
14 (93.33%)
Kâr faktörü:
0.34
Beklenen getiri:
-6.91 USD
Ortalama kâr:
10.50 USD
Ortalama zarar:
-15.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-63.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.84 USD (3)
Aylık büyüme:
-9.52%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
103.58 USD
Maksimum:
120.42 USD (10.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.89% (120.42 USD)
Varlığa göre:
2.79% (28.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DAX30.ecn
|5
|EURAUD.ecn
|2
|EURNZD.ecn
|2
|FTSE100.ecn
|2
|XAGUSD.ecn
|1
|AUDJPY.ecn
|1
|STOXX50.ecn
|1
|NZDJPY.ecn
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DAX30.ecn
|-89
|EURAUD.ecn
|-19
|EURNZD.ecn
|24
|FTSE100.ecn
|-30
|XAGUSD.ecn
|0
|AUDJPY.ecn
|11
|STOXX50.ecn
|-8
|NZDJPY.ecn
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DAX30.ecn
|-754
|EURAUD.ecn
|-298
|EURNZD.ecn
|446
|FTSE100.ecn
|-226
|XAGUSD.ecn
|6
|AUDJPY.ecn
|63
|STOXX50.ecn
|-68
|NZDJPY.ecn
|63
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.70 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +45.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RannForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Трейдинг от уровней.
Выход из Накопления
В продолжение тренда
на Разворот.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
1
13%
15
33%
59%
0.33
-6.91
USD
USD
11%
1:100