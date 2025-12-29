信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ReXX
Sergey Lazarenko

ReXX

Sergey Lazarenko
增长自 2025 -1%
RannForex-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
33.70 USD
最差交易:
-18.37 USD
毛利:
45.65 USD (650 pips)
毛利亏损:
-54.95 USD (635 pips)
最大连续赢利:
3 (45.30 USD)
最大连续盈利:
45.30 USD (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
57.72%
最大入金加载:
90.04%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
-0.33
长期交易:
1 (11.11%)
短期交易:
8 (88.89%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-1.03 USD
平均利润:
11.41 USD
平均损失:
-10.99 USD
最大连续失误:
3 (-28.46 USD)
最大连续亏损:
-28.46 USD (3)
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
28.46 USD
最大值:
28.46 USD (2.61%)
相对跌幅:
结余:
2.61% (28.46 USD)
净值:
0.81% (8.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD.ecn 2
EURNZD.ecn 2
XAGUSD.ecn 1
AUDJPY.ecn 1
FTSE100.ecn 1
STOXX50.ecn 1
DAX30.ecn 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD.ecn -19
EURNZD.ecn 24
XAGUSD.ecn 0
AUDJPY.ecn 11
FTSE100.ecn -18
STOXX50.ecn -8
DAX30.ecn 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD.ecn -298
EURNZD.ecn 446
XAGUSD.ecn 6
AUDJPY.ecn 63
FTSE100.ecn -136
STOXX50.ecn -68
DAX30.ecn 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +33.70 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +45.30 USD
最大连续亏损: -28.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RannForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Трейдинг от уровней.

Выход из Накопления

В продолжение тренда

на Разворот.

2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 13:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
