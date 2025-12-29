- 成长
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
33.70 USD
最差交易:
-18.37 USD
毛利:
45.65 USD (650 pips)
毛利亏损:
-54.95 USD (635 pips)
最大连续赢利:
3 (45.30 USD)
最大连续盈利:
45.30 USD (3)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
57.72%
最大入金加载:
90.04%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
-0.33
长期交易:
1 (11.11%)
短期交易:
8 (88.89%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-1.03 USD
平均利润:
11.41 USD
平均损失:
-10.99 USD
最大连续失误:
3 (-28.46 USD)
最大连续亏损:
-28.46 USD (3)
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
28.46 USD
最大值:
28.46 USD (2.61%)
相对跌幅:
结余:
2.61% (28.46 USD)
净值:
0.81% (8.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD.ecn
|2
|EURNZD.ecn
|2
|XAGUSD.ecn
|1
|AUDJPY.ecn
|1
|FTSE100.ecn
|1
|STOXX50.ecn
|1
|DAX30.ecn
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD.ecn
|-19
|EURNZD.ecn
|24
|XAGUSD.ecn
|0
|AUDJPY.ecn
|11
|FTSE100.ecn
|-18
|STOXX50.ecn
|-8
|DAX30.ecn
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD.ecn
|-298
|EURNZD.ecn
|446
|XAGUSD.ecn
|6
|AUDJPY.ecn
|63
|FTSE100.ecn
|-136
|STOXX50.ecn
|-68
|DAX30.ecn
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.70 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +45.30 USD
最大连续亏损: -28.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RannForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Трейдинг от уровней.
Выход из Накопления
В продолжение тренда
на Разворот.
没有评论
