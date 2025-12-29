シグナルセクション
Sergey Lazarenko

ReXX

Sergey Lazarenko
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
RannForex-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
4 (36.36%)
損失トレード:
7 (63.64%)
ベストトレード:
33.70 USD
最悪のトレード:
-19.64 USD
総利益:
45.65 USD (650 pips)
総損失:
-92.24 USD (952 pips)
最大連続の勝ち:
3 (45.30 USD)
最大連続利益:
45.30 USD (3)
シャープレシオ:
-0.28
取引アクティビティ:
57.72%
最大入金額:
92.02%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
1 (9.09%)
短いトレード:
10 (90.91%)
プロフィットファクター:
0.49
期待されたペイオフ:
-4.24 USD
平均利益:
11.41 USD
平均損失:
-13.18 USD
最大連続の負け:
3 (-28.46 USD)
最大連続損失:
-37.29 USD (2)
月間成長:
-4.28%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.59 USD
最大の:
63.43 USD (5.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.74% (63.43 USD)
エクイティによる:
0.81% (8.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
DAX30.ecn 3
EURAUD.ecn 2
EURNZD.ecn 2
XAGUSD.ecn 1
AUDJPY.ecn 1
FTSE100.ecn 1
STOXX50.ecn 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
DAX30.ecn -37
EURAUD.ecn -19
EURNZD.ecn 24
XAGUSD.ecn 0
AUDJPY.ecn 11
FTSE100.ecn -18
STOXX50.ecn -8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
DAX30.ecn -315
EURAUD.ecn -298
EURNZD.ecn 446
XAGUSD.ecn 6
AUDJPY.ecn 63
FTSE100.ecn -136
STOXX50.ecn -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.70 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +45.30 USD
最大連続損失: -28.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RannForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Трейдинг от уровней.

Выход из Накопления

В продолжение тренда

на Разворот.

レビューなし
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 13:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
