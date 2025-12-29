- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
4 (36.36%)
損失トレード:
7 (63.64%)
ベストトレード:
33.70 USD
最悪のトレード:
-19.64 USD
総利益:
45.65 USD (650 pips)
総損失:
-92.24 USD (952 pips)
最大連続の勝ち:
3 (45.30 USD)
最大連続利益:
45.30 USD (3)
シャープレシオ:
-0.28
取引アクティビティ:
57.72%
最大入金額:
92.02%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
1 (9.09%)
短いトレード:
10 (90.91%)
プロフィットファクター:
0.49
期待されたペイオフ:
-4.24 USD
平均利益:
11.41 USD
平均損失:
-13.18 USD
最大連続の負け:
3 (-28.46 USD)
最大連続損失:
-37.29 USD (2)
月間成長:
-4.28%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.59 USD
最大の:
63.43 USD (5.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.74% (63.43 USD)
エクイティによる:
0.81% (8.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DAX30.ecn
|3
|EURAUD.ecn
|2
|EURNZD.ecn
|2
|XAGUSD.ecn
|1
|AUDJPY.ecn
|1
|FTSE100.ecn
|1
|STOXX50.ecn
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DAX30.ecn
|-37
|EURAUD.ecn
|-19
|EURNZD.ecn
|24
|XAGUSD.ecn
|0
|AUDJPY.ecn
|11
|FTSE100.ecn
|-18
|STOXX50.ecn
|-8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DAX30.ecn
|-315
|EURAUD.ecn
|-298
|EURNZD.ecn
|446
|XAGUSD.ecn
|6
|AUDJPY.ecn
|63
|FTSE100.ecn
|-136
|STOXX50.ecn
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
ベストトレード: +33.70 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +45.30 USD
最大連続損失: -28.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RannForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Трейдинг от уровней.
Выход из Накопления
В продолжение тренда
на Разворот.
レビューなし
