- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
5 (33.33%)
Убыточных трейдов:
10 (66.67%)
Лучший трейд:
33.70 USD
Худший трейд:
-33.84 USD
Общая прибыль:
52.50 USD (713 pips)
Общий убыток:
-156.08 USD (1 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (45.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.30 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.45
Торговая активность:
59.38%
Макс. загрузка депозита:
92.02%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
1 (6.67%)
Коротких трейдов:
14 (93.33%)
Профит фактор:
0.34
Мат. ожидание:
-6.91 USD
Средняя прибыль:
10.50 USD
Средний убыток:
-15.61 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-63.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.84 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.52%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.58 USD
Максимальная:
120.42 USD (10.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.89% (120.42 USD)
По эквити:
2.79% (28.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DAX30.ecn
|5
|EURAUD.ecn
|2
|EURNZD.ecn
|2
|FTSE100.ecn
|2
|XAGUSD.ecn
|1
|AUDJPY.ecn
|1
|STOXX50.ecn
|1
|NZDJPY.ecn
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DAX30.ecn
|-89
|EURAUD.ecn
|-19
|EURNZD.ecn
|24
|FTSE100.ecn
|-30
|XAGUSD.ecn
|0
|AUDJPY.ecn
|11
|STOXX50.ecn
|-8
|NZDJPY.ecn
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DAX30.ecn
|-754
|EURAUD.ecn
|-298
|EURNZD.ecn
|446
|FTSE100.ecn
|-226
|XAGUSD.ecn
|6
|AUDJPY.ecn
|63
|STOXX50.ecn
|-68
|NZDJPY.ecn
|63
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.70 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +45.30 USD
Макс. убыток в серии: -63.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RannForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Трейдинг от уровней.
Выход из Накопления
В продолжение тренда
на Разворот.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
1
13%
15
33%
59%
0.33
-6.91
USD
USD
11%
1:100