Sergey Lazarenko

ReXX

Sergey Lazarenko
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -10%
RannForex-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
5 (33.33%)
Убыточных трейдов:
10 (66.67%)
Лучший трейд:
33.70 USD
Худший трейд:
-33.84 USD
Общая прибыль:
52.50 USD (713 pips)
Общий убыток:
-156.08 USD (1 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (45.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.30 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.45
Торговая активность:
59.38%
Макс. загрузка депозита:
92.02%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
1 (6.67%)
Коротких трейдов:
14 (93.33%)
Профит фактор:
0.34
Мат. ожидание:
-6.91 USD
Средняя прибыль:
10.50 USD
Средний убыток:
-15.61 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-63.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.84 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.52%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.58 USD
Максимальная:
120.42 USD (10.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.89% (120.42 USD)
По эквити:
2.79% (28.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DAX30.ecn 5
EURAUD.ecn 2
EURNZD.ecn 2
FTSE100.ecn 2
XAGUSD.ecn 1
AUDJPY.ecn 1
STOXX50.ecn 1
NZDJPY.ecn 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DAX30.ecn -89
EURAUD.ecn -19
EURNZD.ecn 24
FTSE100.ecn -30
XAGUSD.ecn 0
AUDJPY.ecn 11
STOXX50.ecn -8
NZDJPY.ecn 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DAX30.ecn -754
EURAUD.ecn -298
EURNZD.ecn 446
FTSE100.ecn -226
XAGUSD.ecn 6
AUDJPY.ecn 63
STOXX50.ecn -68
NZDJPY.ecn 63
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RannForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Трейдинг от уровней.

Выход из Накопления

В продолжение тренда

на Разворот.

Нет отзывов
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 13:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
