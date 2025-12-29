SeñalesSecciones
Sergey Lazarenko

ReXX

Sergey Lazarenko
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -2%
RannForex-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
4 (40.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (60.00%)
Mejor transacción:
33.70 USD
Peor transacción:
-18.37 USD
Beneficio Bruto:
45.65 USD (650 pips)
Pérdidas Brutas:
-72.60 USD (785 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (45.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.30 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
57.72%
Carga máxima del depósito:
90.05%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
40 minutos
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
1 (10.00%)
Transacciones Cortas:
9 (90.00%)
Factor de Beneficio:
0.63
Beneficio Esperado:
-2.70 USD
Beneficio medio:
11.41 USD
Pérdidas medias:
-12.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-28.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.46 USD (3)
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.46 USD
Máxima:
43.79 USD (3.96%)
Reducción relativa:
De balance:
3.96% (43.79 USD)
De fondos:
0.81% (8.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD.ecn 2
EURNZD.ecn 2
DAX30.ecn 2
XAGUSD.ecn 1
AUDJPY.ecn 1
FTSE100.ecn 1
STOXX50.ecn 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD.ecn -19
EURNZD.ecn 24
DAX30.ecn -17
XAGUSD.ecn 0
AUDJPY.ecn 11
FTSE100.ecn -18
STOXX50.ecn -8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD.ecn -298
EURNZD.ecn 446
DAX30.ecn -148
XAGUSD.ecn 6
AUDJPY.ecn 63
FTSE100.ecn -136
STOXX50.ecn -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.70 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +45.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RannForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Трейдинг от уровней.

Выход из Накопления

В продолжение тренда

на Разворот.

2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 13:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
