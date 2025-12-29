- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
4 (40.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (60.00%)
Mejor transacción:
33.70 USD
Peor transacción:
-18.37 USD
Beneficio Bruto:
45.65 USD (650 pips)
Pérdidas Brutas:
-72.60 USD (785 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (45.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.30 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
57.72%
Carga máxima del depósito:
90.05%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
40 minutos
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
1 (10.00%)
Transacciones Cortas:
9 (90.00%)
Factor de Beneficio:
0.63
Beneficio Esperado:
-2.70 USD
Beneficio medio:
11.41 USD
Pérdidas medias:
-12.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-28.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.46 USD (3)
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.46 USD
Máxima:
43.79 USD (3.96%)
Reducción relativa:
De balance:
3.96% (43.79 USD)
De fondos:
0.81% (8.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD.ecn
|2
|EURNZD.ecn
|2
|DAX30.ecn
|2
|XAGUSD.ecn
|1
|AUDJPY.ecn
|1
|FTSE100.ecn
|1
|STOXX50.ecn
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD.ecn
|-19
|EURNZD.ecn
|24
|DAX30.ecn
|-17
|XAGUSD.ecn
|0
|AUDJPY.ecn
|11
|FTSE100.ecn
|-18
|STOXX50.ecn
|-8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD.ecn
|-298
|EURNZD.ecn
|446
|DAX30.ecn
|-148
|XAGUSD.ecn
|6
|AUDJPY.ecn
|63
|FTSE100.ecn
|-136
|STOXX50.ecn
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.70 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +45.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RannForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Трейдинг от уровней.
Выход из Накопления
В продолжение тренда
на Разворот.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-2%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
20%
10
40%
58%
0.62
-2.70
USD
USD
4%
1:100