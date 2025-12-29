SinaisSeções
Sergey Lazarenko

ReXX

Sergey Lazarenko
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -4%
RannForex-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
4 (36.36%)
Negociações com perda:
7 (63.64%)
Melhor negociação:
33.70 USD
Pior negociação:
-19.64 USD
Lucro bruto:
45.65 USD (650 pips)
Perda bruta:
-92.24 USD (952 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (45.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.30 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.28
Atividade de negociação:
57.72%
Depósito máximo carregado:
90.95%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
1 (9.09%)
Negociações curtas:
10 (90.91%)
Fator de lucro:
0.49
Valor esperado:
-4.24 USD
Lucro médio:
11.41 USD
Perda média:
-13.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-28.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.29 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.28%
Algotrading:
18%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.59 USD
Máximo:
63.43 USD (5.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.74% (63.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.81% (8.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
DAX30.ecn 3
EURAUD.ecn 2
EURNZD.ecn 2
XAGUSD.ecn 1
AUDJPY.ecn 1
FTSE100.ecn 1
STOXX50.ecn 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
DAX30.ecn -37
EURAUD.ecn -19
EURNZD.ecn 24
XAGUSD.ecn 0
AUDJPY.ecn 11
FTSE100.ecn -18
STOXX50.ecn -8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
DAX30.ecn -315
EURAUD.ecn -298
EURNZD.ecn 446
XAGUSD.ecn 6
AUDJPY.ecn 63
FTSE100.ecn -136
STOXX50.ecn -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.70 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +45.30 USD
Máxima perda consecutiva: -28.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RannForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Трейдинг от уровней.

Выход из Накопления

В продолжение тренда

на Разворот.

Sem comentários
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 13:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
