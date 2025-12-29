- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
4 (36.36%)
Negociações com perda:
7 (63.64%)
Melhor negociação:
33.70 USD
Pior negociação:
-19.64 USD
Lucro bruto:
45.65 USD (650 pips)
Perda bruta:
-92.24 USD (952 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (45.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.30 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.28
Atividade de negociação:
57.72%
Depósito máximo carregado:
90.95%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
1 (9.09%)
Negociações curtas:
10 (90.91%)
Fator de lucro:
0.49
Valor esperado:
-4.24 USD
Lucro médio:
11.41 USD
Perda média:
-13.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-28.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.29 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.28%
Algotrading:
18%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.59 USD
Máximo:
63.43 USD (5.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.74% (63.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.81% (8.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|DAX30.ecn
|3
|EURAUD.ecn
|2
|EURNZD.ecn
|2
|XAGUSD.ecn
|1
|AUDJPY.ecn
|1
|FTSE100.ecn
|1
|STOXX50.ecn
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|DAX30.ecn
|-37
|EURAUD.ecn
|-19
|EURNZD.ecn
|24
|XAGUSD.ecn
|0
|AUDJPY.ecn
|11
|FTSE100.ecn
|-18
|STOXX50.ecn
|-8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|DAX30.ecn
|-315
|EURAUD.ecn
|-298
|EURNZD.ecn
|446
|XAGUSD.ecn
|6
|AUDJPY.ecn
|63
|FTSE100.ecn
|-136
|STOXX50.ecn
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.70 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +45.30 USD
Máxima perda consecutiva: -28.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RannForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Трейдинг от уровней.
Выход из Накопления
В продолжение тренда
на Разворот.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
18%
11
36%
58%
0.49
-4.24
USD
USD
6%
1:100