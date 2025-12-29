SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ReXX
Sergey Lazarenko

ReXX

Sergey Lazarenko
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
RannForex-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
5 (33.33%)
Loss Trade:
10 (66.67%)
Best Trade:
33.70 USD
Worst Trade:
-33.84 USD
Profitto lordo:
52.50 USD (713 pips)
Perdita lorda:
-156.08 USD (1 481 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (45.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.30 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.45
Attività di trading:
59.38%
Massimo carico di deposito:
92.02%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
1 (6.67%)
Short Trade:
14 (93.33%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-6.91 USD
Profitto medio:
10.50 USD
Perdita media:
-15.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-63.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.84 USD (3)
Crescita mensile:
-9.52%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.58 USD
Massimale:
120.42 USD (10.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.89% (120.42 USD)
Per equità:
2.79% (28.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DAX30.ecn 5
EURAUD.ecn 2
EURNZD.ecn 2
FTSE100.ecn 2
XAGUSD.ecn 1
AUDJPY.ecn 1
STOXX50.ecn 1
NZDJPY.ecn 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DAX30.ecn -89
EURAUD.ecn -19
EURNZD.ecn 24
FTSE100.ecn -30
XAGUSD.ecn 0
AUDJPY.ecn 11
STOXX50.ecn -8
NZDJPY.ecn 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DAX30.ecn -754
EURAUD.ecn -298
EURNZD.ecn 446
FTSE100.ecn -226
XAGUSD.ecn 6
AUDJPY.ecn 63
STOXX50.ecn -68
NZDJPY.ecn 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.70 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +45.30 USD
Massima perdita consecutiva: -63.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RannForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Трейдинг от уровней.

Выход из Накопления

В продолжение тренда

на Разворот.

Non ci sono recensioni
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 13:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ReXX
30USD al mese
-10%
0
0
USD
985
USD
1
13%
15
33%
59%
0.33
-6.91
USD
11%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.