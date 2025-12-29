SinyallerBölümler
Novianto Briansyah Zulkarnain

KaizenFX EA

Novianto Briansyah Zulkarnain
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.78 USD (377 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (3.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.78 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.78 USD
Ortalama kâr:
3.78 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
Exness-Real
2.57 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
2.77 × 104
HFMarketsSV-Live Server 5
2.99 × 69
Coinexx-Demo
4.00 × 1
RoboForex-ECN
6.67 × 3
Pepperstone-Edge01
12.18 × 164
Fully Automated

This signal made for 3KaizenFX EA, to see it's performance.

the test will be 6 month until 1 year before it's realeased on market.


İnceleme yok
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
