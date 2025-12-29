いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live04 0.00 × 6 Exness-Real17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 1 Exness-Real 2.57 × 7 HFMarketsSV-Live Server 6 2.77 × 104 HFMarketsSV-Live Server 5 2.99 × 69 Coinexx-Demo 4.00 × 1 RoboForex-ECN 6.67 × 3 Pepperstone-Edge01 12.18 × 164 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは