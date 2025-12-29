- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.78 USD (377 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (3.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.78 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.78 USD
Средняя прибыль:
3.78 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.78 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.78 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
Exness-Real
|2.57 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.77 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.99 × 69
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|6.67 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|12.18 × 164
Fully Automated
This signal made for 3KaizenFX EA, to see it's performance.
the test will be 6 month until 1 year before it's realeased on market.
Нет отзывов