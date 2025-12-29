СигналыРазделы
KaizenFX EA
Novianto Briansyah Zulkarnain

KaizenFX EA

Novianto Briansyah Zulkarnain
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.78 USD (377 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (3.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.78 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
3.78 USD
Средняя прибыль:
3.78 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.78 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.78 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live04
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
Exness-Real
2.57 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
2.77 × 104
HFMarketsSV-Live Server 5
2.99 × 69
Coinexx-Demo
4.00 × 1
RoboForex-ECN
6.67 × 3
Pepperstone-Edge01
12.18 × 164
Fully Automated

This signal made for 3KaizenFX EA, to see it's performance.

the test will be 6 month until 1 year before it's realeased on market.


Нет отзывов
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
