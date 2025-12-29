Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live04 0.00 × 6 Exness-Real17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 1 Exness-Real 2.57 × 7 HFMarketsSV-Live Server 6 2.77 × 104 HFMarketsSV-Live Server 5 2.99 × 69 Coinexx-Demo 4.00 × 1 RoboForex-ECN 6.67 × 3 Pepperstone-Edge01 12.18 × 164 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика