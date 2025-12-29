- Wachstum
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
3.78 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
3.78 USD (377 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (3.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.78 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
3.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
4.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Bester Trade: +3.78 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
Exness-Real
|2.57 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.77 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.99 × 69
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|6.67 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|12.18 × 164
Fully Automated
This signal made for 3KaizenFX EA, to see it's performance.
the test will be 6 month until 1 year before it's realeased on market.
Keine Bewertungen