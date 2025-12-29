SeñalesSecciones
Novianto Briansyah Zulkarnain

KaizenFX EA

Novianto Briansyah Zulkarnain
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
3.78 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
3.78 USD (377 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (3.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.78 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
3.78 USD
Beneficio medio:
3.78 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.78 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +3.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live04
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
Exness-Real
2.57 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
2.77 × 104
HFMarketsSV-Live Server 5
2.99 × 69
Coinexx-Demo
4.00 × 1
RoboForex-ECN
6.67 × 3
Pepperstone-Edge01
12.00 × 163
Fully Automated

This signal made for 3KaizenFX EA, to see it's performance.

the test will be 6 month until 1 year before it's realeased on market.


No hay comentarios
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
