- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.78 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
3.78 USD (377 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (3.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.78 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
3.78 USD
Lucro médio:
3.78 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.78 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +3.78 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
Exness-Real
|2.57 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.77 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.99 × 69
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|6.67 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|12.18 × 164
Fully Automated
This signal made for 3KaizenFX EA, to see it's performance.
the test will be 6 month until 1 year before it's realeased on market.
Sem comentários