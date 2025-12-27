- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
15.00 USD
En kötü işlem:
-25.00 USD
Brüt kâr:
51.00 USD (1 500 pips)
Brüt zarar:
-55.00 USD (1 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (27.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.00 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.50 USD
Ortalama kâr:
10.20 USD
Ortalama zarar:
-18.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.00 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.00 USD
Maksimum:
40.00 USD (11.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.90% (40.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.00 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXGiants-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok