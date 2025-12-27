- 자본
- 축소
트레이드:
31
이익 거래:
6 (19.35%)
손실 거래:
25 (80.65%)
최고의 거래:
15.00 USD
최악의 거래:
-25.00 USD
총 수익:
63.48 USD (2 123 pips)
총 손실:
-143.12 USD (3 860 pips)
연속 최대 이익:
3 (27.00 USD)
연속 최대 이익:
27.00 USD (3)
샤프 비율:
-0.34
거래 활동:
0.02%
최대 입금량:
3.39%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
-0.69
롱(주식매수):
25 (80.65%)
숏(주식차입매도):
6 (19.35%)
수익 요인:
0.44
기대수익:
-2.57 USD
평균 이익:
10.58 USD
평균 손실:
-5.72 USD
연속 최대 손실:
22 (-88.12 USD)
연속 최대 손실:
-88.12 USD (22)
월별 성장률:
-13.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
79.64 USD
최대한의:
115.64 USD (34.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.68% (115.64 USD)
자본금별:
0.93% (5.32 USD)
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXGiants-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
