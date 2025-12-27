- Crescimento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
6 (19.35%)
Negociações com perda:
25 (80.65%)
Melhor negociação:
15.00 USD
Pior negociação:
-25.00 USD
Lucro bruto:
63.48 USD (2 123 pips)
Perda bruta:
-143.12 USD (3 860 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (27.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.34
Atividade de negociação:
0.02%
Depósito máximo carregado:
3.39%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
25 (80.65%)
Negociações curtas:
6 (19.35%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-2.57 USD
Lucro médio:
10.58 USD
Perda média:
-5.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-88.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.12 USD (22)
Crescimento mensal:
-13.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
79.64 USD
Máximo:
115.64 USD (34.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.68% (115.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.93% (5.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Melhor negociação: +15.00 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +27.00 USD
Máxima perda consecutiva: -88.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXGiants-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-13%
0
0
USD
USD
493
USD
USD
4
100%
31
19%
0%
0.44
-2.57
USD
USD
23%
1:500