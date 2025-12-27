- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
6 (19.35%)
Убыточных трейдов:
25 (80.65%)
Лучший трейд:
15.00 USD
Худший трейд:
-25.00 USD
Общая прибыль:
63.48 USD (2 123 pips)
Общий убыток:
-143.12 USD (3 860 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (27.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
25 (80.65%)
Коротких трейдов:
6 (19.35%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-2.57 USD
Средняя прибыль:
10.58 USD
Средний убыток:
-5.72 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-88.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.12 USD (22)
Прирост в месяц:
-13.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
79.64 USD
Максимальная:
115.64 USD (34.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.68% (115.64 USD)
По эквити:
0.93% (5.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-80
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
|
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.00 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +27.00 USD
Макс. убыток в серии: -88.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGiants-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
