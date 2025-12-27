СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Challenger
Gar Hoe Gary Au

Gold Challenger

Gar Hoe Gary Au
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -13%
FXGiants-Real9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
6 (19.35%)
Убыточных трейдов:
25 (80.65%)
Лучший трейд:
15.00 USD
Худший трейд:
-25.00 USD
Общая прибыль:
63.48 USD (2 123 pips)
Общий убыток:
-143.12 USD (3 860 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (27.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.34
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
25 (80.65%)
Коротких трейдов:
6 (19.35%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-2.57 USD
Средняя прибыль:
10.58 USD
Средний убыток:
-5.72 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-88.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.12 USD (22)
Прирост в месяц:
-13.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
79.64 USD
Максимальная:
115.64 USD (34.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.68% (115.64 USD)
По эквити:
0.93% (5.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -80
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.00 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +27.00 USD
Макс. убыток в серии: -88.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGiants-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 07:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 08:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.27 08:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 08:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Challenger
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
493
USD
4
100%
31
19%
0%
0.44
-2.57
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.