トレード:
31
利益トレード:
6 (19.35%)
損失トレード:
25 (80.65%)
ベストトレード:
15.00 USD
最悪のトレード:
-25.00 USD
総利益:
63.48 USD (2 123 pips)
総損失:
-143.12 USD (3 860 pips)
最大連続の勝ち:
3 (27.00 USD)
最大連続利益:
27.00 USD (3)
シャープレシオ:
-0.34
取引アクティビティ:
0.02%
最大入金額:
3.39%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
25 (80.65%)
短いトレード:
6 (19.35%)
プロフィットファクター:
0.44
期待されたペイオフ:
-2.57 USD
平均利益:
10.58 USD
平均損失:
-5.72 USD
最大連続の負け:
22 (-88.12 USD)
最大連続損失:
-88.12 USD (22)
月間成長:
-13.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
79.64 USD
最大の:
115.64 USD (34.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.68% (115.64 USD)
エクイティによる:
0.93% (5.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXGiants-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
