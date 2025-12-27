- 成长
交易:
31
盈利交易:
6 (19.35%)
亏损交易:
25 (80.65%)
最好交易:
15.00 USD
最差交易:
-25.00 USD
毛利:
63.48 USD (2 123 pips)
毛利亏损:
-143.12 USD (3 860 pips)
最大连续赢利:
3 (27.00 USD)
最大连续盈利:
27.00 USD (3)
夏普比率:
-0.34
交易活动:
0.02%
最大入金加载:
3.39%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.69
长期交易:
25 (80.65%)
短期交易:
6 (19.35%)
利润因子:
0.44
预期回报:
-2.57 USD
平均利润:
10.58 USD
平均损失:
-5.72 USD
最大连续失误:
22 (-88.12 USD)
最大连续亏损:
-88.12 USD (22)
每月增长:
-13.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
79.64 USD
最大值:
115.64 USD (34.42%)
相对跌幅:
结余:
22.68% (115.64 USD)
净值:
0.93% (5.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.00 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +27.00 USD
最大连续亏损: -88.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXGiants-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
