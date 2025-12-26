SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Atlas EA Live
Jimmy Peter Eriksson

Gold Atlas EA Live

Jimmy Peter Eriksson
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
9 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (57.14%)
En iyi işlem:
106.24 USD
En kötü işlem:
-23.24 USD
Brüt kâr:
301.75 USD (30 326 pips)
Brüt zarar:
-136.64 USD (13 560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (278.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
4.10%
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
17 (80.95%)
Satış işlemleri:
4 (19.05%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
7.86 USD
Ortalama kâr:
33.53 USD
Ortalama zarar:
-11.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-76.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.82 USD (6)
Aylık büyüme:
17.40%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.00 USD
Maksimum:
77.03 USD (4.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.43% (77.00 USD)
Varlığa göre:
0.93% (15.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 165
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +106.24 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +278.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 daha fazla...
This is a Live Signal using the "Gold Atlas EA".
İnceleme yok
2025.12.26 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Atlas EA Live
Ayda 50 USD
17%
0
0
USD
1.7K
USD
2
80%
21
42%
4%
2.20
7.86
USD
4%
1:500
Kopyala

