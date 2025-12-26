- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
12 (42.85%)
손실 거래:
16 (57.14%)
최고의 거래:
106.24 USD
최악의 거래:
-24.17 USD
총 수익:
315.51 USD (31 710 pips)
총 손실:
-196.26 USD (19 488 pips)
연속 최대 이익:
6 (278.44 USD)
연속 최대 이익:
278.44 USD (6)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
1.73%
최대 입금량:
1.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
21 (75.00%)
숏(주식차입매도):
7 (25.00%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
4.26 USD
평균 이익:
26.29 USD
평균 손실:
-12.27 USD
연속 최대 손실:
6 (-76.82 USD)
연속 최대 손실:
-76.82 USD (6)
월별 성장률:
14.16%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
42.00 USD
최대한의:
117.10 USD (6.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.74% (117.10 USD)
자본금별:
1.46% (24.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|119
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +106.24 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +278.44 USD
연속 최대 손실: -76.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29496
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
This is a Live Signal using the "Gold Atlas EA".
리뷰 없음
