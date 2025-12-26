- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
9 (42.85%)
亏损交易:
12 (57.14%)
最好交易:
106.24 USD
最差交易:
-23.24 USD
毛利:
301.75 USD (30 326 pips)
毛利亏损:
-136.64 USD (13 560 pips)
最大连续赢利:
6 (278.44 USD)
最大连续盈利:
278.44 USD (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
4.10%
最大入金加载:
0.53%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.14
长期交易:
17 (80.95%)
短期交易:
4 (19.05%)
利润因子:
2.21
预期回报:
7.86 USD
平均利润:
33.53 USD
平均损失:
-11.39 USD
最大连续失误:
6 (-76.82 USD)
最大连续亏损:
-76.82 USD (6)
每月增长:
17.40%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
42.00 USD
最大值:
77.03 USD (4.44%)
相对跌幅:
结余:
4.43% (77.00 USD)
净值:
0.93% (15.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|165
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +106.24 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +278.44 USD
最大连续亏损: -76.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This is a Live Signal using the "Gold Atlas EA".
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
17%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
2
80%
21
42%
4%
2.20
7.86
USD
USD
4%
1:500