Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Atlas EA Live
Jimmy Peter Eriksson

Gold Atlas EA Live

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
9 (42.85%)
Убыточных трейдов:
12 (57.14%)
Лучший трейд:
106.24 USD
Худший трейд:
-23.24 USD
Общая прибыль:
301.75 USD (30 326 pips)
Общий убыток:
-136.64 USD (13 560 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (278.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.44 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
4.10%
Макс. загрузка депозита:
0.53%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
17 (80.95%)
Коротких трейдов:
4 (19.05%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
7.86 USD
Средняя прибыль:
33.53 USD
Средний убыток:
-11.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-76.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.82 USD (6)
Прирост в месяц:
17.40%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.00 USD
Максимальная:
77.03 USD (4.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.43% (77.00 USD)
По эквити:
0.93% (15.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 165
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +106.24 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +278.44 USD
Макс. убыток в серии: -76.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
This is a Live Signal using the "Gold Atlas EA".
Нет отзывов
2025.12.26 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.