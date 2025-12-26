- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
9 (42.85%)
Убыточных трейдов:
12 (57.14%)
Лучший трейд:
106.24 USD
Худший трейд:
-23.24 USD
Общая прибыль:
301.75 USD (30 326 pips)
Общий убыток:
-136.64 USD (13 560 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (278.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.44 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
4.10%
Макс. загрузка депозита:
0.53%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
17 (80.95%)
Коротких трейдов:
4 (19.05%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
7.86 USD
Средняя прибыль:
33.53 USD
Средний убыток:
-11.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-76.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.82 USD (6)
Прирост в месяц:
17.40%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.00 USD
Максимальная:
77.03 USD (4.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.43% (77.00 USD)
По эквити:
0.93% (15.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|165
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +106.24 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +278.44 USD
Макс. убыток в серии: -76.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 92...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is a Live Signal using the "Gold Atlas EA".
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
2
80%
21
42%
4%
2.20
7.86
USD
USD
4%
1:500