SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Atlas EA Live
Jimmy Peter Eriksson

Gold Atlas EA Live

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
9 (42.85%)
Negociações com perda:
12 (57.14%)
Melhor negociação:
106.24 USD
Pior negociação:
-23.24 USD
Lucro bruto:
301.75 USD (30 326 pips)
Perda bruta:
-136.64 USD (13 560 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (278.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
278.44 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
4.10%
Depósito máximo carregado:
0.53%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.14
Negociações longas:
17 (80.95%)
Negociações curtas:
4 (19.05%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
7.86 USD
Lucro médio:
33.53 USD
Perda média:
-11.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-76.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.82 USD (6)
Crescimento mensal:
17.40%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.00 USD
Máximo:
77.03 USD (4.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.43% (77.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.93% (15.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 165
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +106.24 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +278.44 USD
Máxima perda consecutiva: -76.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is a Live Signal using the "Gold Atlas EA".
Sem comentários
2025.12.26 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Atlas EA Live
50 USD por mês
17%
0
0
USD
1.7K
USD
2
80%
21
42%
4%
2.20
7.86
USD
4%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.