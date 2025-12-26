- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
9 (42.85%)
損失トレード:
12 (57.14%)
ベストトレード:
106.24 USD
最悪のトレード:
-23.24 USD
総利益:
301.75 USD (30 326 pips)
総損失:
-136.64 USD (13 560 pips)
最大連続の勝ち:
6 (278.44 USD)
最大連続利益:
278.44 USD (6)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
4.10%
最大入金額:
0.53%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.14
長いトレード:
17 (80.95%)
短いトレード:
4 (19.05%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
7.86 USD
平均利益:
33.53 USD
平均損失:
-11.39 USD
最大連続の負け:
6 (-76.82 USD)
最大連続損失:
-76.82 USD (6)
月間成長:
17.40%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.00 USD
最大の:
77.03 USD (4.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.43% (77.00 USD)
エクイティによる:
0.93% (15.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|165
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +106.24 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +278.44 USD
最大連続損失: -76.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This is a Live Signal using the "Gold Atlas EA".
レビューなし
