- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
9 (42.85%)
Loss Trade:
12 (57.14%)
Best Trade:
106.24 USD
Worst Trade:
-23.24 USD
Profitto lordo:
301.75 USD (30 326 pips)
Perdita lorda:
-136.64 USD (13 560 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (278.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
4.10%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
17 (80.95%)
Short Trade:
4 (19.05%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
7.86 USD
Profitto medio:
33.53 USD
Perdita media:
-11.39 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-76.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.82 USD (6)
Crescita mensile:
17.40%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.00 USD
Massimale:
77.03 USD (4.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.43% (77.00 USD)
Per equità:
0.93% (15.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|165
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +106.24 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +278.44 USD
Massima perdita consecutiva: -76.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This is a Live Signal using the "Gold Atlas EA".
