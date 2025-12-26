- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
85.80 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
330.62 USD (93 306 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (330.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
330.62 USD (11)
Sharpe oranı:
1.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.89%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (27.27%)
Satış işlemleri:
8 (72.73%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
30.06 USD
Ortalama kâr:
30.06 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.09% (3 337.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|4
|XAUUSD.s
|3
|Bitcoin
|2
|BinanceCoin
|1
|#GER40
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD.s
|155
|XAUUSD.s
|64
|Bitcoin
|90
|BinanceCoin
|0
|#GER40
|21
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|624
|Bitcoin
|90K
|BinanceCoin
|25
|#GER40
|357
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.80 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +330.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MMCo-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Damien Cross — EAGLEDOMAIN
Creator of ARMAMENT · Tactical Buffering Control™ (TBC System)
Gold / Indices / Crypto Rhythm Trading
“Improvise · Adapt · Overcome”
