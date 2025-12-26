- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
28 (87.50%)
손실 거래:
4 (12.50%)
최고의 거래:
135.50 USD
최악의 거래:
-653.03 USD
총 수익:
976.37 USD (101 267 pips)
총 손실:
-1 046.21 USD (19 719 pips)
연속 최대 이익:
15 (565.67 USD)
연속 최대 이익:
565.67 USD (15)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.73%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
16 (50.00%)
숏(주식차입매도):
16 (50.00%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-2.18 USD
평균 이익:
34.87 USD
평균 손실:
-261.55 USD
연속 최대 손실:
2 (-998.16 USD)
연속 최대 손실:
-998.16 USD (2)
월별 성장률:
-0.23%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
456.74 USD
최대한의:
1 022.41 USD (3.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.27% (998.16 USD)
자본금별:
29.20% (8 739.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|17
|XAGUSD.s
|4
|#GER40
|3
|#US100
|3
|Bitcoin
|2
|BinanceCoin
|1
|XTIUSD.s
|1
|#US30
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|-640
|XAGUSD.s
|155
|#GER40
|153
|#US100
|159
|Bitcoin
|90
|BinanceCoin
|0
|XTIUSD.s
|11
|#US30
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|-15K
|XAGUSD.s
|1.9K
|#GER40
|982
|#US100
|3.2K
|Bitcoin
|90K
|BinanceCoin
|25
|XTIUSD.s
|274
|#US30
|20
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +135.50 USD
최악의 거래: -653 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +565.67 USD
연속 최대 손실: -998.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MMCo-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Damien Cross — EAGLEDOMAIN
Creator of ARMAMENT · Tactical Buffering Control™ (TBC System)
Gold / Indices / Crypto Rhythm Trading
“Improvise · Adapt · Overcome”
리뷰 없음
