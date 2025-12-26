- Wachstum
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
11 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
85.80 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
330.62 USD (93 306 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (330.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
330.62 USD (11)
Sharpe Ratio:
1.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.89%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
3 (27.27%)
Short-Positionen:
8 (72.73%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
30.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
1.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
11.09% (3 337.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|4
|XAUUSD.s
|3
|Bitcoin
|2
|BinanceCoin
|1
|#GER40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSD.s
|155
|XAUUSD.s
|64
|Bitcoin
|90
|BinanceCoin
|0
|#GER40
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|624
|Bitcoin
|90K
|BinanceCoin
|25
|#GER40
|357
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Bester Trade: +85.80 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +330.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MMCo-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Damien Cross — EAGLEDOMAIN
Creator of ARMAMENT · Tactical Buffering Control™ (TBC System)
Gold / Indices / Crypto Rhythm Trading
“Improvise · Adapt · Overcome”
Keine Bewertungen
