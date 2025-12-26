- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
11 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
85.80 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
330.62 USD (93 306 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (330.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
330.62 USD (11)
Ratio de Sharpe:
1.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.89%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (27.27%)
Transacciones Cortas:
8 (72.73%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
30.06 USD
Beneficio medio:
30.06 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
11.09% (3 337.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|4
|XAUUSD.s
|3
|Bitcoin
|2
|BinanceCoin
|1
|#GER40
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGUSD.s
|155
|XAUUSD.s
|64
|Bitcoin
|90
|BinanceCoin
|0
|#GER40
|21
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|624
|Bitcoin
|90K
|BinanceCoin
|25
|#GER40
|357
Mejor transacción: +85.80 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +330.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MMCo-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Damien Cross — EAGLEDOMAIN
Creator of ARMAMENT · Tactical Buffering Control™ (TBC System)
Gold / Indices / Crypto Rhythm Trading
“Improvise · Adapt · Overcome”
