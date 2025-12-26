- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
85.80 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
330.62 USD (93 306 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (330.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
330.62 USD (11)
Índice de Sharpe:
1.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.89%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (27.27%)
Negociações curtas:
8 (72.73%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
30.06 USD
Lucro médio:
30.06 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.09% (3 337.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|4
|XAUUSD.s
|3
|Bitcoin
|2
|BinanceCoin
|1
|#GER40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD.s
|155
|XAUUSD.s
|64
|Bitcoin
|90
|BinanceCoin
|0
|#GER40
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|624
|Bitcoin
|90K
|BinanceCoin
|25
|#GER40
|357
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +85.80 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +330.62 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MMCo-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Damien Cross — EAGLEDOMAIN
Creator of ARMAMENT · Tactical Buffering Control™ (TBC System)
Gold / Indices / Crypto Rhythm Trading
“Improvise · Adapt · Overcome”
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
11
100%
100%
n/a
30.06
USD
USD
11%
1:200