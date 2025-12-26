- 成長
トレード:
11
利益トレード:
11 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
85.80 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
330.62 USD (93 306 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
11 (330.62 USD)
最大連続利益:
330.62 USD (11)
シャープレシオ:
1.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.89%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (27.27%)
短いトレード:
8 (72.73%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
30.06 USD
平均利益:
30.06 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
11.09% (3 337.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|4
|XAUUSD.s
|3
|Bitcoin
|2
|BinanceCoin
|1
|#GER40
|1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD.s
|155
|XAUUSD.s
|64
|Bitcoin
|90
|BinanceCoin
|0
|#GER40
|21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|624
|Bitcoin
|90K
|BinanceCoin
|25
|#GER40
|357
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +85.80 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +330.62 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MMCo-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Damien Cross — EAGLEDOMAIN
Creator of ARMAMENT · Tactical Buffering Control™ (TBC System)
Gold / Indices / Crypto Rhythm Trading
“Improvise · Adapt · Overcome”
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
11
100%
100%
n/a
30.06
USD
USD
11%
1:200