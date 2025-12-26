- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
85.80 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
330.62 USD (93 306 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (330.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
330.62 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.89%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
30.06 USD
Profitto medio:
30.06 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.09% (3 337.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|4
|XAUUSD.s
|3
|Bitcoin
|2
|BinanceCoin
|1
|#GER40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD.s
|155
|XAUUSD.s
|64
|Bitcoin
|90
|BinanceCoin
|0
|#GER40
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD.s
|1.9K
|XAUUSD.s
|624
|Bitcoin
|90K
|BinanceCoin
|25
|#GER40
|357
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.80 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +330.62 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MMCo-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Damien Cross — EAGLEDOMAIN
Creator of ARMAMENT · Tactical Buffering Control™ (TBC System)
Gold / Indices / Crypto Rhythm Trading
“Improvise · Adapt · Overcome”
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
11
100%
100%
n/a
30.06
USD
USD
11%
1:200